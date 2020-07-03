В ЕС осудили военные парады РФ ко Дню Победы в оккупированном Крыму и ОРДЛО
3 июля, 2020, 19:00
Европейский Союз осуждает российские военные парады, проведенные 24 июня на территории Украины
Об этом говорится в заявлении Евросоюза о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, сообщает Укринформ.
"ЕС осуждает российские военные парады, прошедшие 24 июня на территории Украины, как на незаконно аннексированном Крымском полуострове, так и военные парады в городах Донецк и Луганск, в том числе с использованием вооружения в нарушение линии отвода", - говорится в заявлении.
ЕС выразил обеспокоенность по поводу привлечения украинцев на оккупированных и аннексированных территориях к голосованию за поправки в конституцию РФ.
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