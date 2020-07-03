В центре Киева провалился асфальт, проезд в направлении Кловского спуска перекрыт

3 июля, 2020, 19:20

В Печерском районе Киева на перекрестке улицы Институтской и Крепостного переулка провалился асфальт, проезд по Институтской перекрыт

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

В центре Киева в Печерском районе на перекрестке улицы Институтской и Крепостного переулка провалился асфальт.

Яму огородили работники Киевводоканала.

Сейчас проезд по Институтской в направлении Кловского спуска перекрыт - объехать огражденную яму возможно только если нарушить правила дорожного движения и выехать на встречную, что и делают некоторые автомобилисты.

В результате провала движение по Институтской, Крепостному переулку и Кловскому спуску затруднено.

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