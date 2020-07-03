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Espreso.tvОбществоУкраина выступила за новые санкции против РФ за запуск железнодорожного сообщения по Керченскому мосту, - Кулеба

Украина выступила за новые санкции против РФ за запуск железнодорожного сообщения по Керченскому мосту, - Кулеба


фото: rfe
Украина выступает за введение новых санкций против России за запуск железной дороги мостом через Керченский пролив до аннексированного Крыма

Об этом в интервью проекту Крым.Реалии заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба пояснил, что международные санкции против России в основном касаются нарушений прав человека и международного права. В таких случаях МИД предоставляет зарубежным партнерам доказательства для рассмотрения вопроса о санкциях.

"Мы выступаем за то, что должны быть введены дополнительные санкции ЕС за запуск железнодорожного сообщения Керченским мостом между материковой Россией и Крымом оккупированным. Мы включаем это в нашу повестку дня. И на всех уровнях начинаем этот вопрос проталкивать", - отметил министр.

  • В МИД заявили, что запуск грузового железнодорожного сообщения через так называемый "крымский мост" является противоправным, и Украина будет просить Арбитражный суд, который ведет дело против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть законность строительства моста.
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