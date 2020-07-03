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Espreso.tvСпортУ российского бойца UFC Нурмагомедова умер отец

У российского бойца UFC Нурмагомедова умер отец


фото: Getty Images
В Москве умер Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

Об этом сообщает sports.ru.

С конца апреля Нурмагомедов-старший находился в больнице после положительного теста на коронавирус и операции на сердце.

"Печальные новости пришли ко мне, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов", - сказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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