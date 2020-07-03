У российского бойца UFC Нурмагомедова умер отец
3 июля, 2020, 14:48
В Москве умер Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова
Об этом сообщает sports.ru.
С конца апреля Нурмагомедов-старший находился в больнице после положительного теста на коронавирус и операции на сердце.
"Печальные новости пришли ко мне, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов", - сказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
- 14 мая ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор поддержал отца своего принципиального соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова , который находится в коме.
- 14 мая с отца российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова диагностировали коронавирус .
- 19 июня отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап вылечился от коронавируса .
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