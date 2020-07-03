У российского бойца UFC Нурмагомедова умер отец

3 июля, 2020, 14:48

В Москве умер Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

Об этом сообщает sports.ru.

С конца апреля Нурмагомедов-старший находился в больнице после положительного теста на коронавирус и операции на сердце.

"Печальные новости пришли ко мне, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов", - сказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.