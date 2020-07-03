Трамп не обращал внимания на негативную информацию о Путине и России, - Болтон

3 июля, 2020, 10:26

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что на себе чувствовал гнев Дональда Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию о действиях России

В интервью телеканалу CNN он рассказал, что согласен с сообщениями других бывших чиновников о том, что Трамп не обращал внимания на негативную информацию, связанную с российским президентом Владимиром Путиным.

"Я думаю, что у меня достаточно шрамов в результате докладов (Трампу - ред.) данных о РФ, о которых он, вероятно, не хотел слышать", - сказал Болтон.

По его словам, "все понимают характер деятельности России, возможно, за исключением президента". Однако разведсообщества продолжала информировать Трампа, "чтобы справиться с российскими угрозами, но обычно президент ворчал и жаловался по этому поводу".

В то же время Болтон отказался отвечать на вопрос о возможном заговоре России с Талибаном, отметив, что "не может раскрывать секретную информацию".

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23 июня в продажу поступила книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".

В своей книге Болтон пишет, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена .

Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, есть ли Финляндия частью России , и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неопубликованные отрывки книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, назвал Болтона "предателем" , а его заявления - "ложью". Сам Трамп охарактеризовал мемуары Болтона как "сборник лжи и фейков" и заявил, что Болтон должен сесть в тюрьму за свои мемуары.

Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.