Сильная жара и грозовые дожди: синоптик Наталья Диденко сообщила о погоде на выходные
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
"В большинстве областей Украины - сильная жара", - отметила синоптик.
На выходных ожидается днем +30 ... +35 ° C, на юге, на востоке и местами в Центре местами + 36 ... + 39 ° C.
На Западе будет немного ниже, +25 ... + 29 ° C, а местами, где пройдут дожди очкуеться +20 ... + 24 ° C.
"В субботу кратковременные дожди и грозы пройдут на севере Украины, в Винницкой области, еще затронут Прикарпатья, Черновицкую, Тернопольскую и Хмельницкую области.
Все, что не вошло в этот перечень - без существенных осадков ", - отметила Диденко.
В воскресенье, 5 июля, на юге и востоке Украины будет преобладать сухая солнечная погода с сильной жарой.
"Грозовые локальные дожди возможны 5 июля местами в северных, центральных областях, локально на Прикарпатье и на Волыни. Преимущественно - сухо ", - сообщила синоптик.
В Киеве 4 июля ожидается дождь и гроза, а 5 июля - шансов на дождь меньше.
"На выходных в столице жара ослабеет до + 28 ... + 29 ° C", - отметила Наталья Диденко.
Синоптик отметила, что с 8 июля в Украине понизятся отметки термометров, ожидается +25 ... 27 ° C.
На Юге и Востоке Украины ослабления сильной жары вероятно с 10-го июля.
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