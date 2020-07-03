Семь областей и Киев являются недотестестированны по Covid-19 - YouControl

3 июля, 2020, 11:11

Наиболее недотестестированными по коронавирусу являются Волынская, Ровенская, Львовская и Харьковская области, заявили в организации YouControl

Об этом сообщает YouСontrol .

Графики, показывающие среднее значение за неделю, показывают, что темпы заражения падают начиная с 26 июня. Тем не менее, за сутки произошел прирост заболевших в восьми областях (от 1 до 75 человек).

Для понимания, или статистика заболеваемости соответствует действительности, нужно учитывать, достаточное количество людей проходит тестирование. Если доля положительных тестов составляет более 10%, это означает, что население недотестоване. А значит, заболеваемость может быть выше официальных показателей.

Команда YouControl обратилась в Минздрав с просьбой открыть данные, которые подают лабораторные центры.

Итак, по состоянию на 1 июля недотестованисть проявилась в семи областях и столице:

Волынская - доля положительных тестов составила 29,33%

Ровенская - 14,48%

Львовская - 13,71%

Харьковская - 13,69%

Киев - 11,28%

Черновицкая - 10,85%

Сумская - 10,64%

Ивано-Франковская - 10,59%

Причин "недотестования" может быть несколько: либо в области мало самих препаратов для тестирования, или низкая пропускная способность лабораторий, или же ситуация по заболеваемости критическая.

Европейские специалисты ориентируются на число положительных результатов в расчете на 100 тыс. населения. Когда таких лиц не больше 20, то возможен просмотр открытия границ.