Семь областей и Киев являются недотестестированны по Covid-19 - YouControl
Об этом сообщает YouСontrol .
Графики, показывающие среднее значение за неделю, показывают, что темпы заражения падают начиная с 26 июня. Тем не менее, за сутки произошел прирост заболевших в восьми областях (от 1 до 75 человек).
Для понимания, или статистика заболеваемости соответствует действительности, нужно учитывать, достаточное количество людей проходит тестирование. Если доля положительных тестов составляет более 10%, это означает, что население недотестоване. А значит, заболеваемость может быть выше официальных показателей.
Команда YouControl обратилась в Минздрав с просьбой открыть данные, которые подают лабораторные центры.
Итак, по состоянию на 1 июля недотестованисть проявилась в семи областях и столице:
Волынская - доля положительных тестов составила 29,33%
Ровенская - 14,48%
Львовская - 13,71%
Харьковская - 13,69%
Киев - 11,28%
Черновицкая - 10,85%
Сумская - 10,64%
Ивано-Франковская - 10,59%
Причин "недотестования" может быть несколько: либо в области мало самих препаратов для тестирования, или низкая пропускная способность лабораторий, или же ситуация по заболеваемости критическая.
Европейские специалисты ориентируются на число положительных результатов в расчете на 100 тыс. населения. Когда таких лиц не больше 20, то возможен просмотр открытия границ.
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