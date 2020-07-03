Семь художниц объединились во Львове вокруг имени жены Каменяра

3 июля, 2020, 16:09

Разноплановой выставкой семи художниц, посвященной жене Франко Ольге Хоружинской, Дом Франко во Львове возобновил свою выставочную работу после трех месяцев вынужденного перерыва из-за карантина

Участницы Национального союза художников Украины Елена Каменецкая-Остапчук, Лилия Лесюк, Елена Микула, Ольга Падовская, Наталья Пухинды, Леся Рось и Ирина Фартук представили произведения - живопись, графику, керамику, которые жене Франко могли бы действительно прийтись по сердцу.



Работа Натальи Пухинды "Казан"

"Я сама родом из Центральной Украины и очень хорошо понимаю, как чувствовала себя Ольга Хоружинска, покинув родную Харьковскую область и Киев и переехав за Франко на Галичину, - поделилась мыслями с журналисткой "Эспрессо" одна из участниц выставки Наталья Пухинды. - Я по собственному опыту знаю , как это - когда говоришь суржиком, имеешь немного другие традиции, привык к иному укладу жизни. Когда ты, как оторванное яблоко и надо быть всегда лучшей среди других, чтобы тебя восприняли. Но я больше эгоист, чем Ольга, полностью посвятила себя мужу и семье. Я считаю, что родив, воспитав и поставив на ноги детей, имею полное право все мое время посвятить самореализации ".

Экспозиция ждет гостей

Выставка, открытие которой, учитывая карантинные мероприятия состоялась в кругу близких, продлится до 20 июля. А потом, как ввели "Эспрессо" в курс дела заведующая научно-образовательного отдела Дома Франко Марта Волошанская, три месяца подряд их музей будет открывать фондовые выставки, среди которых также посвященная сыну Ивана Франко Петру Франко (130-летие со дня рождения которого в этом году проходит ) и истории Дома Франко (то есть Львовского литературно-мемориального музея Ивана Франко, который празднует свое 80-летие).

Фото Марты Волошанской