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Espreso.tvКультураСемь художниц объединились во Львове вокруг имени жены Каменяра

Семь художниц объединились во Львове вокруг имени жены Каменяра

Разноплановой выставкой семи художниц, посвященной жене Франко Ольге Хоружинской, Дом Франко во Львове возобновил свою выставочную работу после трех месяцев вынужденного перерыва из-за карантина

Участницы Национального союза художников Украины Елена Каменецкая-Остапчук, Лилия Лесюк, Елена Микула, Ольга Падовская, Наталья Пухинды, Леся Рось и Ирина Фартук представили произведения - живопись, графику, керамику, которые жене Франко могли бы действительно прийтись по сердцу.

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Работа Натальи Пухинды "Казан"

"Я сама родом из Центральной Украины и очень хорошо понимаю, как чувствовала себя Ольга Хоружинска, покинув родную Харьковскую область и Киев и переехав за Франко на Галичину, - поделилась мыслями с журналисткой "Эспрессо" одна из участниц выставки Наталья Пухинды. - Я по собственному опыту знаю , как это - когда говоришь суржиком, имеешь немного другие традиции, привык к иному укладу жизни. Когда ты, как оторванное яблоко и надо быть всегда лучшей среди других, чтобы тебя восприняли. Но я больше эгоист, чем Ольга, полностью посвятила себя мужу и семье. Я считаю, что родив, воспитав и поставив на ноги детей, имею полное право все мое время посвятить самореализации ".

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Экспозиция ждет гостей

Выставка, открытие которой, учитывая карантинные мероприятия состоялась в кругу близких, продлится до 20 июля. А потом, как ввели "Эспрессо" в курс дела заведующая научно-образовательного отдела Дома Франко Марта Волошанская, три месяца подряд их музей будет открывать фондовые выставки, среди которых также посвященная сыну Ивана Франко Петру Франко (130-летие со дня рождения которого в этом году проходит ) и истории Дома Франко (то есть Львовского литературно-мемориального музея Ивана Франко, который празднует свое 80-летие).

Фото Марты Волошанской

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