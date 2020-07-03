СБУ разоблачила в Киевской и Харьковской областях злоумышленников, которые изготавливали поддельные дипломы для боевиков "ДНР"

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"После изготовления документы по почте отправляли в оккупированные районы Донецкой области через временно подконтрольные оккупантам участки украинской границы", - отметили в СБУ.

Дипломы нужны были боевикам для продвижения по "службе".

Ежемесячно группа производила и продавала около ста поддельных дипломов.

"Стоимость одного составляла в среднем $ 500, в зависимости от уровня вуза. Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера настоящих дипломов, выданных ранее", - сообщили в спецслужбе.

Следователи СБУ задержали одного из участников группы при отправлении "диплома" для артиллериста "ДНР" в одном из почтовых отделений Харьковской области.

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