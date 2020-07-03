Российские оккупанты уничтожили два жилых дома в частном секторе Авдеевки

3 июля, 2020, 16:07

3 июля в результате минометного обстрела оккупантов уничтожено 2 дома в частном секторе Авдеевки

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупанты обстреляли частный сектор из минометов калибра 120 мм.

"Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве "Лесная сказка". Дом вспыхнул, и пламя перекинулось на соседний дом", - сообщили в ООС.

В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

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