 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссийские оккупанты уничтожили два жилых дома в частном секторе Авдеевки

Российские оккупанты уничтожили два жилых дома в частном секторе Авдеевки


фото: прес-центр ООС
3 июля в результате минометного обстрела оккупантов уничтожено 2 дома в частном секторе Авдеевки

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупанты обстреляли частный сектор из минометов калибра 120 мм.

"Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве "Лесная сказка". Дом вспыхнул, и пламя перекинулось на соседний дом", - сообщили в ООС.

В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июля, 2020 пятница

больше новостей

3 июля, 2020 пятница

2 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать