Решила представить себя инопланетянином и контактировать с украинскими СМИ, - Клитина записала второе видео в купальнике

3 июля, 2020, 12:59

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которая ранее оказалась в центре секс-скандала и позже объявила о создании своей политической партии, сняла новое видео

Видео она выложила на своем канале в YouTube.

"Вы знаете, в этот раз я буду говорить по-русски. Я знаю, что эта история важна и для россиян. Знаю, что я там тоже стала звездой, поэтому хочу рассказать немного о своей истории. Вы знаете, я решила сделать социальный эксперимент: представить, что я инопланетянин, и попытаться контактировать с нашими украинскими СМИ ", - сказала клетках.

Бывшая чиновница также добавила, что после этого ей уже нечего терять.

"Меня уволили из Министерства инфраструктуры, потому что я пыталась бороться с коррупцией. Меня так облили грязью, что я полгода не могла найти работу, а когда нашла - была вынуждена это скрывать", - отметила Клитина.

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