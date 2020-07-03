Решила представить себя инопланетянином и контактировать с украинскими СМИ, - Клитина записала второе видео в купальнике
Видео она выложила на своем канале в YouTube.
"Вы знаете, в этот раз я буду говорить по-русски. Я знаю, что эта история важна и для россиян. Знаю, что я там тоже стала звездой, поэтому хочу рассказать немного о своей истории. Вы знаете, я решила сделать социальный эксперимент: представить, что я инопланетянин, и попытаться контактировать с нашими украинскими СМИ ", - сказала клетках.
Бывшая чиновница также добавила, что после этого ей уже нечего терять.
"Меня уволили из Министерства инфраструктуры, потому что я пыталась бороться с коррупцией. Меня так облили грязью, что я полгода не могла найти работу, а когда нашла - была вынуждена это скрывать", - отметила Клитина.
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