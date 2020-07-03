"Высказал глубокую обеспокоенность": Зеленский отреагировал на изъятие ГБР приборов противовоздушной обороны в ВСУ

3 июля, 2020, 19:10

Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, допустивших изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

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Отмечается, что Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, что напрямую влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства.

"Руководителям СБУ и ГБР - немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", - заявил президент.

Напомним, 2 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ГБР пришло с обысками в три бригады и изъяли запчасти к ПВО.

После огласки в ГБР заявили, что вернут все приборы, которые изъяли во время обысков в трех зенитных бригад

В ГБР заявили , что 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены военным

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