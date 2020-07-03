"Не будут придерживаться коронавирусных ограничений": мэр Умани выступил против приезда хасидов на Рош ха-Шана
Об этом городской глава Умани Александр Цебрий заявил в видеообращении к жителям города на Facebook.
"Я сомневаюсь, что паломники, которые изъявили желание посетить наш город, будут иметь справки об отсутствии Covid-19. Я не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и будут соблюдать все требования адаптивного карантина", - отметил ведро.
Мэр отметил, что по прогнозам правительства вторая волна коронавируса может прийтись на период празднования Рош ха-Шана. В настоящее время в Умань обычно прилетают в 30 тыс. паломников-хасидов.
Мэр выразил сомнения относительно их готовности соблюдать двухнедельную обсервацию и наличия справок об отсутствии коронавируса.
"Поэтому я против посещения паломниками нашего города в этом году, жители Умани, но я хочу услышать вас ... Я хочу вашей активности, хочу услышать ваше мнение", - подчеркнул Цебрий.
По состоянию на 3 июля в Черкасской области выявлено 653 случая заболеваний коронавирусом, из них в самой Умани - 17.
Отметим, еврейский праздник Нового года Рош ха-Шана в этом году будет праздноваться в период с 18 по 20 сентября.
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