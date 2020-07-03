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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в чемпионате Англии по футболу

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в чемпионате Англии по футболу


фото: Getty Images
В 32-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" крупно победил "Ливерпуль" со счетом 4: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Дебютный мяч во встрече забил лидер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, который на 25-й минуте реализовал пенальти. Удвоил преимущество "горожан" Стерлинг, который сумел отличиться на 35-й минуте.

В конце первого тайма Фил Фоден забил третий мяч во встрече. На 66-й минуте футболист "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен сделал счет 4: 0, забив в свои ворота.

Чемпионат Англии по футболу

32-й тур

2 июля

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 4: 0

Голы: Где Брюйне, 25 (пен.), Стерлинг, 35, Фоден, 35, Окслейд-Чемберлен, 66 (авт.)

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