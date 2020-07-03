"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в чемпионате Англии по футболу
3 июля, 2020, 10:15
В 32-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" крупно победил "Ливерпуль" со счетом 4: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Дебютный мяч во встрече забил лидер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, который на 25-й минуте реализовал пенальти. Удвоил преимущество "горожан" Стерлинг, который сумел отличиться на 35-й минуте.
В конце первого тайма Фил Фоден забил третий мяч во встрече. На 66-й минуте футболист "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен сделал счет 4: 0, забив в свои ворота.
Чемпионат Англии по футболу
32-й тур
2 июля
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 4: 0
Голы: Где Брюйне, 25 (пен.), Стерлинг, 35, Фоден, 35, Окслейд-Чемберлен, 66 (авт.)
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