"Лекарство" от коронавируса: АМКУ оштрафовал фармкомпанию на полмиллиона гривен за недобросовестную рекламу препарата

3 июля, 2020, 13:26

АМКУ оштрафовал фармакологическую компанию "Юрия-фарм" на 528 тыс. грн за распространение недобросовестной рекламы, которая утверждала что препарат "действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы" и тем самым вводила потребителей в заблуждение

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

В сообщении говорится, что АМКУ вынес решение по делу фармакологической компании "Юрия-фарм" за распространение в рекламном ролике своего препарата "Декасан" неправдивой информации о его способности бороться с коронавирусами. Такими действиями предприятие нарушило конкурентное законодательство, вводило в заблуждение потребителей и могло получить конкурентное преимущество перед другими производителями лекарственных средств.

Исходя из этого, АМКУ признал, что компания "Юрия-фарм" совершило правонарушение, предусмотренное ст. 15 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде сообщения ложных сведений в рекламном ролике лекарств "Декасан" без надлежащего законодательного обоснования. В частности, без наличия официальных рекомендаций Министерства здравоохранения по его применению.

"За это нарушение на ООО« Юрия-Фарм »наложен штраф в размере 528 000 гривен. Штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что АМКУ обнаружил на канале 1 + 1 рекламный ролик средства "Декасан", в котором утверждалось, что он "Действует на все сложные вируса, включая коронавирусы".

Однако никакой информации о таких свойствах лекарств в инструкции "Декасан" не было.

"Так же отсутствовали какие-либо клинические исследования, которые подтвердили лечебный или профилактический эффект препарата в отношении болезни Covid-19. Кроме того, данные о лечении или профилактике коронавируса этим средством не соответствуют официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения "я Украины", - отметили в пресс-службе.

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