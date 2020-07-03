"Это протест": Смолий назвал свою отставку предостережением от подрыва основ НБУ
3 июля, 2020, 17:35
Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что своей отставкой он стремится предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы Центрального банка
Об этом он заявил во время брифинга 3 июля, передает Еспресо.TV.
"Мы пытались построить диалог. Однако, давление - это антоним эффективному диалогу. Разговор, где один говорит профессионально об экономике и финансах, а другой только слышит свои политические интересы - обречен на поражение. Значит ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет, это протест! Это сигнал. Это предупреждение. Это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы Центрального банка Украины ", - подчеркнул Смолий.
- Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия.
- Финансовый комитет Рады одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка.
- 3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.
- Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше
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