"Это протест": Смолий назвал свою отставку предостережением от подрыва основ НБУ

3 июля, 2020, 17:35

Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что своей отставкой он стремится предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы Центрального банка

Об этом он заявил во время брифинга 3 июля, передает Еспресо.TV.

"Мы пытались построить диалог. Однако, давление - это антоним эффективному диалогу. Разговор, где один говорит профессионально об экономике и финансах, а другой только слышит свои политические интересы - обречен на поражение. Значит ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет, это протест! Это сигнал. Это предупреждение. Это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы Центрального банка Украины ", - подчеркнул Смолий.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия.

Финансовый комитет Рады одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка.

3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.

Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше

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