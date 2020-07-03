"Это наша ответственность": Княжицкий напомнил, что украинский и крымскотатарский языки может защитить только государство Украина

3 июля, 2020, 21:48

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что сейчас украинцам нужно защищать украинский и крымскотатарский языки, а должность языкового омбудсмена нужна в стране, ведь предусмотрена законом

Об этом нардеп заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.

По словам Княжицкого, Минкульт не имел права отозвать кандидатуру Святослава Латинского, ведь имел право только ее подать.

"Литинский (Святослав Литинский - ред.) очень известный юрист. Он действительно отстаивает украинский язык последовательно, давно и много. Он ходит в суды. Он заставляет иностранные компании локализовать их продукт на украинском. Он делает столько, без всякой должности, сколько государство не сделало за это время. Тарас Кремень был нашим однопартийцем в "Народном фронте" в прошлом составе парламента. Он был одним из организаторов николаевского майдана, когда там хотели сделать то же, что сделали в Донецке, Луганске. Он истинный патриот и честный человек. Я знаю и одного, и другого и с большим уважением к ним отношусь. Вдруг Минкульт отзывает кандидатуру Латинского (Святослава Литичнського - ред.) и почему-то подает кандидатуру дамы, которая работает на кафедре украиноведения, но она занимается нейролингвистикой и не была замечена в правозащитной деятельности или в деятельности в защиту украинского языка. Возможно, она хороший специалист и организатор. Но процедура уже нарушена. Потому что Минкульт не имел права отзыва ты кандидатуру Латинского", - отметил Княжицкий.

Нардеп отметил, что языковой омбудсмен должен быть выбран в тот же день, когда проводилось заслушивание кандидатов.

"Но этого также не произошло. Очевидно, что эта должность нужна, потому что она есть в законе. И так как похожие должности есть во многих странах, которые занимаются и защищают свои языки. Никто кроме нас украинский язык не защитит. Российский защитит Россия, польский - Польша, венгерский - Венгрия. А украинский и, кстати, крымско-татарский никто защитить не может. Это наша ответственность, украинцев, защитить эти языки ", - подчеркнул Княжицкий.

Нардеп привел социологические показатели, согласно которым 86% украинцев дома говорит на украинском. Из них 14% - и на украинском, и на русском.

"Языковая проблема не стоит в повестке дня украинского общества. Но она есть в повестке дня Путина, который все время утверждает, что мы один народ, у нас нет и языка. Что это по сути один и тот же язык. Поэтому политики, которые об этом говорят, они не в интересах украинского общества этом говорят. Ибо проблемы такой нет. во-первых, закон не регулирует язык в быту ", - отметил Княжицкий.

Он добавил, что закон требовал в 6-месячный срок от Кабинета министров подать законопроект о защите языков национальных меньшинств.

"Его еще нет. Если вы так заботитесь о национальных меньшинствах, сделайте законопроект и подайте его в ВР. Но они не защищают языки национальных меньшинств. Даже русский они не защищают. Они хотят уничтожить украинский. Их цель уничтожить этот закон", - подчеркнул Княжицкий.

Отметим, Николай Княжицкий сообщил, что 7 и 9 июня в КСУ состоится рассмотрение дела о конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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