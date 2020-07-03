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Espreso.tvЭкономика"Центрэнерго" направило 102 млн грн государственным шахтам на погашение долгов перед шахтерами

"Центрэнерго" направило 102 млн грн государственным шахтам на погашение долгов перед шахтерами

В июне-июле "Центрэнерго" перечислило 102 млн грн государственным угольным шахтам для погашения задолженности по заработным платам перед шахтерами

Об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго".

Согласно сообщению, в июне-июле "Центрэнерго" перечислило 102 млн грн государственным угольным шахтам для погашения задолженности по заработным платам перед шахтерами.

В частности, 53 млн грн этой суммы было перечислено в последние две недели июня, 49 млн грн - 1 июля.

Также отмечается, что общая сумма, запланированная к уплате в июле, составляет 120 млн грн.

  • 24 июня президент Украины Владимир Зеленский вышел на встречу к шахтерам и пообещал разобраться с задержками по зарплате.
  • Как сообщалось, 26 июня Министерство энергетики выплатило почти 340 млн грн шахтерам государственных шахт.

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