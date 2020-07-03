"Блестящий успех": Ким Чен Ын заявил, что КНДР предупредила проникновению коронавируса
Об этом сообщает ВВС .
"Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил« блестящий успех "своей страны в борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.
На заседании политбюро в четверг Ким Чен Ын "подробно проанализировал шестимесячную национальную чрезвычайной противоэпидемической работу", отметив, что успех в борьбе с вирусом был достигнут дальновидным руководством ЦК партии ".
Он также подчеркнул важность поддержки "максимальной готовности без ... ослабление на противоэпидемическому фронте", добавив, что вирус все еще присутствует в соседних странах.
Напомним, полгода назад Северная Корея закрыла свои границы и изолировалась от мира. Правительство страны утверждает, что у них не было случаев заражения вирусом, однако аналитики говорят, что это маловероятно.
Общее количество инфицированных коронавируса в мире по состоянию на утро 2 июля превысила 11 млн человек.
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