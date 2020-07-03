"Блестящий успех": Ким Чен Ын заявил, что КНДР предупредила проникновению коронавируса

3 июля, 2020, 12:17

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что коронавирус не проник в страну благодаря работе ЦК Трудовой партии и слаженности народа республики

Об этом сообщает ВВС .

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил« блестящий успех "своей страны в борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.

На заседании политбюро в четверг Ким Чен Ын "подробно проанализировал шестимесячную национальную чрезвычайной противоэпидемической работу", отметив, что успех в борьбе с вирусом был достигнут дальновидным руководством ЦК партии ".

Он также подчеркнул важность поддержки "максимальной готовности без ... ослабление на противоэпидемическому фронте", добавив, что вирус все еще присутствует в соседних странах.

Напомним, полгода назад Северная Корея закрыла свои границы и изолировалась от мира. Правительство страны утверждает, что у них не было случаев заражения вирусом, однако аналитики говорят, что это маловероятно.

Общее количество инфицированных коронавируса в мире по состоянию на утро 2 июля превысила 11 млн человек.