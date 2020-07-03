Прокуратура установила растрату 354 млн грн на строительстве Большой окружной дороги в Киеве
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Установлено, что в апреле 2020 года коммунальным предприятием" Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева "осуществлялась закупка услуг по выполнению дополнительных работ по строительству отрезке Большой Окружной дороги протяженностью 1,8 км на общую сумму 354, 2 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом коммунальным предприятием было безосновательно применена переговорную процедуру закупки, то есть без проведения аукциона, и заключен с обществом договрир на выполнение работ за бюджетные средства.
"Таким образом, государственные закупки были проведены без конкурентных принципов, а территориальная община потеряла возможность провести работы за меньшую сумму средств", - подчеркнули в пресс-службе.
Согласно сообщению, прокуратура города обратилась в суд с иском о признании незаконным, отмене решения тендерного комитета и признании недействительным заключенного договора.
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