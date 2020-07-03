Пенсионный фонд направил 3,7 млрд грн на выплаты июльских пенсий

3 июля, 2020, 21:50

Пенсионный фонд 2-3 июля направил на выплаты июльских пенсий 3,7 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

"2-3 июля на пенсионные выплаты направлено 3,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Пенсионный фонд начал финансирование пенсий июля согласно утвержденному графику.

Отмечается, что выплата июльских пенсий будет проводиться в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.