 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПенсионный фонд направил 3,7 млрд грн на выплаты июльских пенсий

Пенсионный фонд направил 3,7 млрд грн на выплаты июльских пенсий

Пенсионный фонд 2-3 июля направил на выплаты июльских пенсий 3,7 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

"2-3 июля на пенсионные выплаты направлено 3,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Пенсионный фонд начал финансирование пенсий июля согласно утвержденному графику.

Отмечается, что выплата июльских пенсий будет проводиться в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июля, 2020 пятница

больше новостей

3 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать