Отставка Смолия - это окончательная "зачистка" поля под Зеленского, - Синютка

3 июля, 2020, 07:13

Отставка главы НБУ Якова Смолия - это знак окончательной "зачистки" политикума в пользу президента Владимира Зеленского

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов" заявил нардеп от "ЕС" Олег Синютка.

"Отставка Смолия - очень тревожный сигнал. И не только для специалистов, это должно породить тревогу у каждого украинца, ведь это был последний островок профессионализма и безопасности монетарной политики в Украине. Сегодня понятно, что в парламенте власть найдет голоса за отставку Смолия и тогда встанет вопрос о поиске нового кандидата. Он будет таким же подконтрольным Офису президента, как сегодня правоохранительные органы, как Правительство, Парламент, ЦИК. Это такая окончательная зачистка поля под президента Зеленского ", - отметил нардеп.

"Камень споткновения, который стал между Зеленским и руководителем НБУ - это не только олигархи, личная месть Коломойского. Это первый вопрос, печатать ли дополнительные средства, проводить ли эмиссию перед местными выборами. И в этой дискуссии, так получается, что сегодняшняя власть победила. Поставив своего руководителя НБУ она начнет печатать деньги, раздаст их перед выборами украинцам, потому что сегодня в бюджете нет денег, и таким образом попытается вернуть себе хоть какие-то проценты. А, возможно, если и хорошо пойдет - попытается сделать внеочередные парламентские выборы. Старая сказка летней давности, которую рассказывали "слуги народа", уже не действует - надо раздавать бумажки людям ", - добавил Олег Синютка.