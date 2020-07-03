Оккупанты заблокировали людей на КПВВ "Новотроицкое"

3 июля, 2020, 20:50

Российские оккупанты заблокировали пропуск людей на КПВВ "Новотроицкое"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российско-террористические войск блокируют пропуск гражданских лиц через линию разграничения на КПВВ "Новотроицкое" в любую из сторон.



Переход на КПВВ в Станице Луганской функционирует в несколько ограниченном режиме.