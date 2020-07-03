Оккупанты заблокировали людей на КПВВ "Новотроицкое"
3 июля, 2020, 20:50
Российско-террористические войск блокируют пропуск гражданских лиц через линию разграничения на КПВВ "Новотроицкое" в любую из сторон.
Российские оккупанты заблокировали пропуск людей на КПВВ "Новотроицкое"
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Российско-террористические войск блокируют пропуск гражданских лиц через линию разграничения на КПВВ "Новотроицкое" в любую из сторон.
Переход на КПВВ в Станице Луганской функционирует в несколько ограниченном режиме.
- На 30 июня пропуск граждан осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская" работа "Новотроицкого" и "Марьинки" блокируется боевиками.
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