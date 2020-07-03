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Espreso.tvОбществоОккупанты заблокировали людей на КПВВ "Новотроицкое"

Оккупанты заблокировали людей на КПВВ "Новотроицкое"


фото: dpsu.gov.ua
Российские оккупанты заблокировали пропуск людей на КПВВ "Новотроицкое"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российско-террористические войск блокируют пропуск гражданских лиц через линию разграничения на КПВВ "Новотроицкое" в любую из сторон.

Переход на КПВВ в Станице Луганской функционирует в несколько ограниченном режиме.

  • На 30 июня пропуск граждан осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская" работа "Новотроицкого" и "Марьинки" блокируется боевиками.
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