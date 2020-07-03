Оккупанты минируют новые участки в ОРДЛО и сами подрываются на них - разведка
Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны.
"Командование российско-оккупационных войск с 1 июля э. г. активизировало на оккупированных территориях работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций, в т. ч. путем установления дополнительных участков минно-взрывных заграждений. При этом, противник минирует местность в непосредственной близости к сельскохозяйственным угодьям с использованием запрещенных противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, что повышает уровень опасности для гражданского населения ", - заявил пресс-секретарь.
По словам Гуцуляка, увеличение оккупантами интенсивности инженерных работ приводит к гибели и ранений среди наемников.
В частности, во время ротации одного из подразделений военнослужащий подорвался на самодельном взрывном устройстве, установленном саперами своего полка. А во время занятий по инженерной подготовке, проходивших под руководством русского инструктора, погиб военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупантов.
По уточненным данным разведки, в районе н.п. Желобок, погибли трое и ранены двое "сотрудников батальона патрульной службы" так называемого "МВД ЛНР".
"В результате грубого нарушения мер безопасности при эксплуатации вооружения и военной техники и из-за слабой обученности личного состава обслуга одного из минометов калибра 82 мм осуществила двойное заряжание, в результате чего произошел разрыв миномета", - отметил Гуцуляк.
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