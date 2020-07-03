Оккупанты минируют новые участки в ОРДЛО и сами подрываются на них - разведка

3 июля, 2020, 15:15

Российские оккупационные войска устанавливают участки минно-взрывных заграждений на своих позициях, в результате чего возросло количество погибших и раненых среди российских наемников

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны.

"Командование российско-оккупационных войск с 1 июля э. г. активизировало на оккупированных территориях работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций, в т. ч. путем установления дополнительных участков минно-взрывных заграждений. При этом, противник минирует местность в непосредственной близости к сельскохозяйственным угодьям с использованием запрещенных противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, что повышает уровень опасности для гражданского населения ", - заявил пресс-секретарь.

По словам Гуцуляка, увеличение оккупантами интенсивности инженерных работ приводит к гибели и ранений среди наемников.

В частности, во время ротации одного из подразделений военнослужащий подорвался на самодельном взрывном устройстве, установленном саперами своего полка. А во время занятий по инженерной подготовке, проходивших под руководством русского инструктора, погиб военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупантов.

По уточненным данным разведки, в районе н.п. Желобок, погибли трое и ранены двое "сотрудников батальона патрульной службы" так называемого "МВД ЛНР".

"В результате грубого нарушения мер безопасности при эксплуатации вооружения и военной техники и из-за слабой обученности личного состава обслуга одного из минометов калибра 82 мм осуществила двойное заряжание, в результате чего произошел разрыв миномета", - отметил Гуцуляк.