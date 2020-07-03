Неквалифицированные и не имеют идеологии: Княжицкий объяснил, почему рейтинг Зеленского падает на дно

3 июля, 2020, 07:06

Рейтинг президента Владимира Зеленского и его команды стремительно падает из-за того, что они не имеют ни идеологии, ни квалификации, необходимой для управления страной

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов" заявил народный депутат Украины от "ЕС" Николай Княжицкий.



"Рано или поздно это должно было случиться. Потому что когда власть неквалифицированная, неидеологическая, пытается "сидеть" на электорате различных партий, в какой-то момент приходит конец. Собственно, это и происходит. Страна стоит перед серьезными вызовами - пандемия коронавируса, падение экономики, продолжение войны. Люди это чувствуют и, очевидно, люди не видят воплощение тех всех обещаний, о которых говорил Зеленский и его команда. Более того, они видят достаточно примитивных людей, которые то о "корабельных соснах" говорят, то о каких-то "нетаких" детей. И это каждый день происходит. Конечно, люди разочаровываются, приходят и к "Европейской солидарности", и часть к ОПЗЖ, часть вообще теряется. Страна регионализуеться в последствии и мы это видим в социологии ", - отметил депутат.

"Думаю, этот процесс будет продолжаться и будет развиваться с бешеной скоростью. Потому что эта непрофессиональность и непрофессионализм во всем проявляется. Даже эта идея Порошенко преследовать, потому что он Томоса добился, - это же абсурд. Порошенко выглядит положительно в этой ситуации и набирает дополнительные голоса. Люди, которые поддерживают Медведчука, также разочарованы во многих факторах. И мне жаль, потому что страна может расколоться, и идеологически, и регионально. Россия может тем воспользоваться и мы будем стоять перед серьезными вызовами ", - добавил Николай Княжицкий.