Наводнения на западе Украины: Ивано-Франковская ОГА назвала суммы компенсаций для пострадавших

3 июля, 2020, 18:02

На Ивано-Франковщине пострадавшим от наводнений планируют выплачивать компенсации от 20 до 300 тыс. грн

Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Глава ОГА Виталий Федорив сообщил, что семьям, пострадавшим от наводнений оплатят компенсации. В первую очередь будут выплачиваться компенсации людям, которые больше всего пострадали от наводнений или потеряли членов семьи.

В частности предусмотрены следующие выплаты:

200 тыс. грн за каждого погибшего члена семьи;

300 тыс. грн - собственникам жилых домов, которые полностью разрушены;

50 тыс. грн - семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту;

20 тыс. грн - семьям, жилые дома которых повреждены наводнением.

Отмечается, что до 15:00 понедельника, 6 июля, будут проводиться уточнения в списки пострадавших.

"Первые люди получат средства на следующей неделе. Для этого руководство области и все соответствующие службы будут работать без выходных, чтобы вовремя обеспечить предоставление материальной поддержки прикарпатцам, пострадавшим в результате наводнения", - сообщили в ОГА.

Напомним, правительство попросил Верховную Раду поддержать изменения в закон о государственном бюджете в части внесения дополнительных 2 млрд грн для ликвидации последствий стихии в западных областях. Впоследствии Рада поддержала выделение дополнительных средств.

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