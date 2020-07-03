Наводнения на западе Украины: Ивано-Франковская ОГА назвала суммы компенсаций для пострадавших
Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Глава ОГА Виталий Федорив сообщил, что семьям, пострадавшим от наводнений оплатят компенсации. В первую очередь будут выплачиваться компенсации людям, которые больше всего пострадали от наводнений или потеряли членов семьи.
В частности предусмотрены следующие выплаты:
200 тыс. грн за каждого погибшего члена семьи;
300 тыс. грн - собственникам жилых домов, которые полностью разрушены;
50 тыс. грн - семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту;
20 тыс. грн - семьям, жилые дома которых повреждены наводнением.
Отмечается, что до 15:00 понедельника, 6 июля, будут проводиться уточнения в списки пострадавших.
"Первые люди получат средства на следующей неделе. Для этого руководство области и все соответствующие службы будут работать без выходных, чтобы вовремя обеспечить предоставление материальной поддержки прикарпатцам, пострадавшим в результате наводнения", - сообщили в ОГА.
- Напомним, правительство попросил Верховную Раду поддержать изменения в закон о государственном бюджете в части внесения дополнительных 2 млрд грн для ликвидации последствий стихии в западных областях. Впоследствии Рада поддержала выделение дополнительных средств.
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