Наводнения на западе страны: правительство выделило 754 млн грн на ликвидацию последствий стихии

3 июля, 2020, 11:15

Правительство постановило выделить из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 754 млн грн для ликвидации последствий наводнения на территориях Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей

Соответствующее постановление №811 от 2 июля 2020 опубликована на Правительственном портале.

Согласно тексту документа, правительство постановило выделить из резервного фонда государственного бюджета 754 млн грн для осуществления первоочередных неотложных мер по ликвидации последствий наводнения на территориях Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

В частности, правительство постановило выделить Закарпатской облгосадминистрации - 30 млн грн; Ивано-Франкивьский облгосадминистрации - 480 млн грн; Львовской облгосадминистрации - 10 млн грн; Черновицкой облгосадминистрации - 30 млн грн.

Кроме того, Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов будет выделено 122 млн. Гривен (для Государственного агентства водных ресурсов - 92 млн. Гривен и Государственного агентства лесных ресурсов - 30 млн. Гривен)

Министерства внутренних дел - 82 млн. Гривен (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - 41 млн. Гривен, для Национальной гвардии - 22 млн. Гривен, для Национальной полиции - 19 млн. Гривен).

Также Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой ОГА за счет выделенных средств поручено обеспечить выплату материальной денежной помощи семьям погибших в размере 200 тыс. Грн на каждого погибшего члена семьи и материальной денежной помощи пострадавшему населению для обеспечения надлежащих условий проживания в таких размерах: владельцам жилых домов, которые полностью разрушены - 300 тыс. грн на семью; семьям, отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту, - 50 тыс. грн на семью; семьям, жилые дома которых повреждены, - 20 тыс. грн на семью.

Согласно документу, распорядители (получатели) средств резервного фонда могут предусматривать в договорах о закупке товаров, работ и услуг предварительную оплату для осуществления неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в размере до 50% их стоимости на срок не более трех месяцев.

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