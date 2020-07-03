Нарушения на тендерах во Львове: мэрия оспаривает замечания аудиторов в суде

3 июля, 2020, 14:43

Львовский городской совет не согласен с решением Государственной аудиторской службы Украины относительно нарушения законодательства в 89 закупках и оспаривает его в судебном порядке

Об этом заявила директор департамента экономического развития Ирина Кулинич, которую цитирует пресс-служба Львовского городского совета.

Как известно, аудиторы обнаружили нарушения в закупках, которые провел Львовский городской совет в течение последних полутора лет, на общую сумму почти 903 млн грн. Больше всего нарушений было подтверждено в закупках трех ЛКП ( "Ратуша сервис", Агентство ресурсов Львовского городского совета "и" Зеленый город ") и двух городских отделов образования.

Отдельно следует выделить закупку коммунального предприятия "Дворец игровых видов спорта" по строительству Дворца спорта на проспекте Красной Калины. По результатам проведенного мониторинга этой процедуры закупки стоимостью 499 млн 888 тыс. 888 грн Госаудитслужа обнаружила и подтвердила нарушения. В частности, неправомерно было определено победителем участника, тендерное предложение которого не соответствовала требованиям заказчика.

Как отметила Ирина Кулинич, все замечания, которые дает Госаудитслужба и Центр общественного мониторинга, в ЛГС тщательно рассматривают и дают свои объяснения.

"На каждое их замечание наши главные распорядители предоставляют объяснения, которые публикуются в свободном доступе, их можно проверить. Самое главное - мы обжалуем все в порядке", - говорит она.

Также Кулинич привела примеры обжалований: "Первый из них - Дворец спорта, имеет закупок на 500 млн грн. Из девяти судебных заседаний ни разу не присутствовали представители Госаудитслужбы. Похоже, что они написали какие-то замечания, и эти нарушения является не подкрепленные больше ничем, если они на заседании не являются. Другой пример - ЛКП "Агентство ресурсов Львовского городского совета". По результатам мониторинга предоставлено опровержение в системе Prozorro на четыре закупках. они есть в свободном доступе. Ни реагирования на наши возражения от Держаудитслужбы не было и нету. Мы даже не представляем в суд, потому что никакой реакции нет. никакой основания для расторжения договоров тоже нет. Если говорить о выполнении работ, то можно четко сказать, что подрядчики все работы выполняют очень качественно и в соответствующие сроки. Еще один пример относительно ЛКП "Львовавтодор". Дважды оспаривали выводы в суд. В феврале 2020 аудиторы присутствовали на заседании один единственный раз, и то попросили его воспр ерминуваты. Сумма закупок по ЛКП "Львовавтодор" выходит 92 млн грн. По ЛКП "Ратуша-сервис" - фактов подтвержденного нарушения на сегодня не выявлено. Одно судебное заседание ЛКП "Ратуша-сервис" даже уже выиграло. То есть мы можем говорить о том, что это выглядит несущественно и формально - замечания Государственной аудиторской службы ".

По словам Кулинич, откуда взялась сумма в 900 млн - большой вопрос.

"Только сумма заключенных по результатам аукционов договоров за пять месяцев 2020 - более 1,3 млрд грн", - добавила она.

С замечаниями государственных аудиторы не соглашается и ЛКП "Зеленый город".

"Тем не менее, обнаружены якобы нарушении являются надуманными и направленными на освещение ЛКП" Зеленый город "в негативном свете. Проверки проводились на основании обращения одной из общественных организаций Львова. Для полного опровержения выводов Западного офиса Держаудитслужбы ЛКП" Зеленый город "и обратилось в суд ", - пояснили в ЛКП" Зеленый город ".