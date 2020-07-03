На Ивано-Франковщине после празднования свадьбы произошла вспышка коронавируса, инфицировано семь человек
3 июля, 2020, 15:36
На Ивано-Франковщине в городе Городенка после свадьбы зафиксировали вспышку коронавируса, подтверждено семь случаев инфицирования
Об этом на брифинге в Ивано-Франковске сообщил глава облгосадминистрации Виталий Федорив, передает Укринформ .
"В Городенке после свадьбы из 14 человек, которые обратились к врачам, положительный ПЦР-результат получили семь человек", - сообщил Федоров.
Федоров отметил, что на свадьбе всего присутствовало 44 человека.
Сейчас в Городенковском районе на самоизоляции находятся 16 человек, положительными ПЦР-тесты на коронавирус оказались у 12 человек, амбулаторно лечились 8 человек из них трое - дети.
"Сейчас на амбулаторном лечении находятся 6 человек", - сообщил Федоров.
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