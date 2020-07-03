На Ивано-Франковщине после празднования свадьбы произошла вспышка коронавируса, инфицировано семь человек

3 июля, 2020, 15:36

На Ивано-Франковщине в городе Городенка после свадьбы зафиксировали вспышку коронавируса, подтверждено семь случаев инфицирования

Об этом на брифинге в Ивано-Франковске сообщил глава облгосадминистрации Виталий Федорив, передает Укринформ .

"В Городенке после свадьбы из 14 человек, которые обратились к врачам, положительный ПЦР-результат получили семь человек", - сообщил Федоров.

Федоров отметил, что на свадьбе всего присутствовало 44 человека.

Сейчас в Городенковском районе на самоизоляции находятся 16 человек, положительными ПЦР-тесты на коронавирус оказались у 12 человек, амбулаторно лечились 8 человек из них трое - дети.

"Сейчас на амбулаторном лечении находятся 6 человек", - сообщил Федоров.

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