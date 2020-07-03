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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине мужчине, который отказывался от госпитализации, полиция сломала руку

На Полтавщине мужчине, который отказывался от госпитализации, полиция сломала руку

В Кременчуге патрульные, одевая наручники на мужчину, который отказывался от госпитализации, сломали ему руку

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

"По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в г. Кременчуг приехали на вызов медиков, где житель квартиры отказывался от госпитализации. Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате такого применения спецсредства пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья ", - говорится в сообщении.

Кременчугская местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины) и проводит проверку.

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