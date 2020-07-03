На Львовщине подтверждено еще 11 смертей от коронавируса
Об этом журналисту Еспресо сообщили в городском штабе по противодействию коронавирусу.
По информации городского штаба, лабораторные центры в течение суток провели 1053 ПЦР-тесты, из них с новых проб - 744. Среди новых проб 114 - положительные, что позволяет отслеживать актуальную ситуацию с заболеваемостью в регионе. Впрочем, пока в области еще довольно большая очередь неисследованных материалов - в холодильнике ждут 870 проб.
"За последние сутки на Львовщине подтверждены 11 смертей вследствие коронавирусной инфекции. Впрочем, не все эти люди умерли в течение суток, часть анализов - это подтвержденный посмертно коронавирус у тех, кто умер с подозрением на COVID-19 раньше и чьи тесты ждали исследования", - отметила главная епидемиологиня области Наталья Тимко.
Как уточнили в ЛОГА, среди 11 погибших - 8 мужчин и три женщины. Одна из них умерла еще 5 июня. Другие - от 13 июня и до 1 июля. Все умершие - старше 50 лет.
Заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник заявил, что несмотря на одинаковое количество новых выявленных случаев COVID-19 за два последних суток, в процентном соотношении сегодня вновь наблюдается рост динамики заболеваемости в области. Если вчера коронавирус обнаружили в 13,1% проб, то сегодня цифра выросла до 14,4% всех обследований. О новых случаев, речь идет о 12,4% и 15,3% соответственно.
По словам господина Бернику, утром в этой больнице находилось 176 больных, из них в 116 - подтвержден диагнозом Covid-19. 30 больных - это медицинские работники. С подозрением на Covid-19 - 60 пациентов, из них двое - медики. По возрасту больных, то три четверти из них - люди 50 лет и старше, а 25% - 18-50 лет. Состояние больных в отделениях - тяжелое, в отделении интенсивной терапии находятся шесть больных, на аппаратах ИВЛ - двое пациентов в очень тяжелом состоянии, с осложнениями основного заболевания и сопутствующими болезнями.
Всего на Львовщине сейчас 4853 активных больных с коронавируса. В больницах с подтвержденным COVID-19 или подозрением на это заболевание находятся 982 больных. Кроме упомянутой Львовской областной инфекционной больницы, 163 человек лечат в Центре легочного здоровья, сто шестьдесят седьмой госпитале ветеранов войны и репрессированных, остальные - в городских больницах Львова и районных больницах, определенных как заведения для госпитализации больных с COVID-19.
73 человек находится на лечении в отделении реанимации. 19 - ИВЛ.
Напомним, по информации Центра общественного здоровья Украины, Львовскую зачислены в регионы со значительным распространением COVID-19, где существует потребность вводить усиление противоэпидемических мероприятий. Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 в области составляет более 11%.
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