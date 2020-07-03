На ключевые должности в ГБР тайно назначили харьковских СБУшников с сомнительным прошлым

3 июля, 2020, 21:37

В Государственном бюро расследований засекретили назначение руководства органа

Впрочем, журналистам Watchdogs.Розслидування удалось узнать имена и подробности биографии заместителей и.о. директора ГБР Александра Соколова.

Так, 9 сентября прошлого года в ГБР издали приказ о сведениях, составляющих служебную информацию и не подлежащих публичному оглашению. Более сотни пунктов - под грифом секретно.

Сведения, содержащие информацию о назначении, увольнении и переводе работников оперативных подразделений органа ГБР. То есть, в один момент, за семью замками оказались не только подробности проведения конкурсов, но и имена их победителей.

Именно в оперативное управление начали назначать харьковских коллег действующего главы ГБР - Соколова.

Как удалось узнать, с 2006 по 2010 гг. Соколов работал в СБ Харьковской области. Он и его начальник Игорь Гейда стали фигурантами суда.

Так, в декабре 2007-го лейтенант СБУ Соколов встретился с неизвестным лицом, которое предоставило ему информацию и документы, подтверждающие эту информацию, що через границу контрабандой перевозят два автомобиля - Мерседес и Лексус, а также отметило, что этот факт может иметь отношение к другому делу о контрабанде, которое уже расследуется в их управлении.

Соколов взял информацию, написал рапорт и передал своему руководителю Игорю Гейде. Впрочем, полученные материалы не были зарегистрированы должным образом.

В октябре 2010 года, лейтенанта Соколова и его начальника полковника Гейду уволили из СБУ по служебному несоответствию. Но это не помешало их карьере.

Теперь Соколов возглавляет ГБР, а Игорь Гейда - там же главное оперативное управление

Гейда - в 2017-м устроился главой Антимонопольного комитета в Харьковской области, где проработал два года. Никакого бизнеса не вел. В декларации перед увольнением из антимонопольного указал жилой дом на 400 квадратов и земельный участок 8 соток в Харькове, еще 2 участка по 15 соток в Харьковской области, авто "Лексус" - жены, и "Мерседес" на праве пользования. Кроме того, Гейда уже минимум три года получает пенсию.

После тайного назначения Гейда начал "подтягивать" в свое же управления и других товарищей из Харькова. Руководителем 2-го управления, в подчинении Гейды назначили Игоря Колинко.

Колинко - был главой Дергачевского управления Нацполиции. Два года назад Колинко взял на поруки своих коллег, которые погорели на взятке.

В среднем зарплата полицейского в Харькове составляла 200 тыс. грн в год. Никаких денежных сбережений в 2016 у Колинко не было - только квартира на 45 квадратов в Харькове, земельный участок в области и Toyota RAV4 у жены, которая за последние пять лет согласно декларации нигде не работала.

В 2017 году у Колинко появляется квартира на 115 квадратов, стоимостью почти 1,5 млн грн. В 2018-м, это тогда когда Колинко взял на поруки своих коллег, некий господин Билаш дарит его жене $ 10 тыс., а через год, этот же Билаш добавляет в качестве подарка еще 170 тыс. грн, а какая-то дама Коноплева еще 570 000 тысяч гривен.

Есть еще один "засекреченный" заместитель Гейды - Евгений Бочаров.

Его фамилии нет ни в одном из официальных реестров.

Бочаров Евгений Николаевич - из того же Харьковского СБУ. В 2013-м Виктор Янукович награждал его медалью "За воинскую службу Украине".

Поэтому, по своей сути ГБР должно расследовать деятельность этих персонажей, зато их назначили на ключевые должности в следственных департаментах. Харьковская группировка взяла под контроль ГБР. Конкурсы таинственные, а фамилии засекречены.