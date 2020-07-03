На Харьковщине люди перекрыли трассу государственного значения из-за отключения газа в селе

3 июля, 2020, 19:26

В Харьковской области в селе Грушивка местные устроили акцию протеста из-за отключения газоснабжения в населенном пункте

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"3 июля в селе Грушивка Купянского района, через который проходит трасса государственного значения "Чугуев-Меловое", около 30 местных жителей частично заблокировали движение автотранспорта. Предоставляется проезд специальным автомобилям и рейсовым автобусам с пассажирами", - сообщили в полиции.

Охрану общественного порядка обеспечивают 15 сотрудников полиции.