На Харьковщине люди перекрыли трассу государственного значения из-за отключения газа в селе
3 июля, 2020, 19:26
В Харьковской области в селе Грушивка местные устроили акцию протеста из-за отключения газоснабжения в населенном пункте
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
"3 июля в селе Грушивка Купянского района, через который проходит трасса государственного значения "Чугуев-Меловое", около 30 местных жителей частично заблокировали движение автотранспорта. Предоставляется проезд специальным автомобилям и рейсовым автобусам с пассажирами", - сообщили в полиции.
Охрану общественного порядка обеспечивают 15 сотрудников полиции.
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