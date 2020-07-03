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Espreso.tvОбществоНа границе с Польшей с понедельника заработает пункт пропуска "Будомеж-Грушев"

На границе с Польшей с понедельника заработает пункт пропуска "Будомеж-Грушев"


фото: reuters
С понедельника, 6 июля, на украинско-польской границе возобновит работу пункт пропуска "Будомеж-Грушев"

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности восстановить пограничное движение в польской части автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев", - говорится в сообщении.

Пункт пропуска возобновит работу с 01:00 по киевскому времени понедельника, 6 июля.

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