Минфин выделит Довженко-Центра 7,6 млн грн, - Ткаченко

3 июля, 2020, 19:34

В Министерстве финансов подписали паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Довженко-Центра

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

"Только сегодня Минфин подписал паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Довженко-Центра. Сумма, которую получит центр - 7,6 млн грн. То есть мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного "простоя", как следствие карантина", - сообщил Ткаченко .

По словам министра, согласно плану, деньги начнут заходить в течение одного-двух дней.

"Сразу же подписал соответствующие приказы от нашего министерства относительно распределения средств на Минфин, Госкино и Госказначейство", - отметил Ткаченко.

Он добавил, что это восстановит деятельность центра в нормальном режиме, а сотрудники наконец смогут вернуться к работе. Далее, по его словам, "начинаем переходить к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса".

Напомним, 29 мая Национальный центр Александра Довженко сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности: оборотные средства предприятия иссякли.

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