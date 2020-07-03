Минфин выделит Довженко-Центра 7,6 млн грн, - Ткаченко
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.
"Только сегодня Минфин подписал паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Довженко-Центра. Сумма, которую получит центр - 7,6 млн грн. То есть мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного "простоя", как следствие карантина", - сообщил Ткаченко .
По словам министра, согласно плану, деньги начнут заходить в течение одного-двух дней.
"Сразу же подписал соответствующие приказы от нашего министерства относительно распределения средств на Минфин, Госкино и Госказначейство", - отметил Ткаченко.
Он добавил, что это восстановит деятельность центра в нормальном режиме, а сотрудники наконец смогут вернуться к работе. Далее, по его словам, "начинаем переходить к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса".
- Напомним, 29 мая Национальный центр Александра Довженко сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности: оборотные средства предприятия иссякли.
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