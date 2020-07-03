МВД предлагает внедрить админарест на 15 суток за пьяное вождение
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщается, что полиция и МВД приветствуют исключение пьяного вождения из области уголовных проступков. Отмечается, что на оформление уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформления занимает всего 2-3 часа.
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"В то же время МВД и Национальная полиция считает целесообразным введение ответственности за повторность управления транспортным средством в нетрезвом состоянии не только в виде большого размера денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такой арест может быть применен, если водитель повторно в течение одного года сядет за руль пьяным.
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