МВД предлагает внедрить админарест на 15 суток за пьяное вождение

3 июля, 2020, 15:47

В министерстве внутренних дел и Нацполиции после отмены тюремного наказания за пьяное вождение просят разрешить все-таки административные аресты, кроме штрафов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что полиция и МВД приветствуют исключение пьяного вождения из области уголовных проступков. Отмечается, что на оформление уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформления занимает всего 2-3 часа.

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"В то же время МВД и Национальная полиция считает целесообразным введение ответственности за повторность управления транспортным средством в нетрезвом состоянии не только в виде большого размера денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такой арест может быть применен, если водитель повторно в течение одного года сядет за руль пьяным.

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