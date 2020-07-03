Курс валют: впервые с начала апреля доллар вырос в цене до более чем 27 грн

3 июля, 2020, 09:21

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 3 июля 2020 года на отметке 27,18 грн / $

Об этом говорится на сайте НБУ .

По состоянию на 2 июля курс составлял 26,77 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 3 июля установлен на уровне 30,6592 грн / евро. По состоянию на 2 июля курс составлял 29,99 грн / евро.

На наличном рынке 3 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27, продают - по 27,14 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,95 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,13-29 грн / $.

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