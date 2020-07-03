Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 11 млн
3 июля, 2020, 12:08
Количество людей, инфицированных коронавирусом в мире, превысило 11 млн
Об этом свидетельствуют данные Worldometer .
Наибольшее количество пораженных коронавируса остается в США - 2837189.
В Бразилии 1501353 больных.
На третьем месте Россия - 667 883 инфицированных.
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