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Espreso.tvОбществоКоличество инфицированных коронавирусом в мире превысило 11 млн

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 11 млн


фото: reuters
Количество людей, инфицированных коронавирусом в мире, превысило 11 млн

Об этом свидетельствуют данные Worldometer .

Наибольшее количество пораженных коронавируса остается в США - 2837189.

В Бразилии 1501353 больных.

На третьем месте Россия - 667 883 инфицированных.

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