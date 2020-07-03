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Espreso.tvЭкономикаКабмин до августа продлил лицензирование экспорта товаров противоэпидемического назначения

Кабмин до августа продлил лицензирование экспорта товаров противоэпидемического назначения


фото: reuters
Согласно постановлению, товары противоэпидемического назначения, необходимые для предотвращения распространения COVID-19, продлено на месяц - до 1 августа

Постановление правительства №557 от 1 июля 2020 размещено на Правительственном портале.

Согласно документу, лицензирование экспорта товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-2019, продлено еще на месяц - до 1 августа 2020 года.

  • Напомним, по состоянию на утро 3 июля в Украине подтверждено 46 763 случаев COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3205818

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