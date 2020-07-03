Глобальный антирекорд: в США - более 55 тыс. случаев коронавируса в сутки

3 июля, 2020, 10:15

Соединенные Штаты сообщили о более чем 55 000 новых случаев заболевания COVID-19 в сутки, что является новым ежедневным глобальным рекордом пандемии коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

Ежедневные данные по США в конце четверга составили 55 274 случаев, превысив предыдущий однодневный рекорд в 54 771 случаев, установленный Бразилией 19 июня.

Число зараженных коронавируса растет в 37 из 50 штатов, в частности во Флориде, где за сутки обнаружили более 10 тыс новых случаев.

В Калифорнии, другом эпицентре, положительные результаты выросли на 37%, а количество госпитализаций увеличилось на 56% за последние две недели.

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на последние данные, заявив, что рост новых случаев связано с большим количеством тестов.

"Количество случаев коронавируса растет, поскольку наше тестирование настолько массовое и настолько хорошо, гораздо больше и лучше, чем в любой другой стране. Это отличная новость, но еще лучше новостью является то, что смерти и уровень смертности снижаются", - написал он в Twitter.

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2020

В Техасе за сутки зафиксировали восемь тысяч случаев инфицирования. Губернатор штата Грег Эбботт, который ранее отказывался от призывов сделать маски для лица обязательными, в четверг приказал носить их во всех округах с более чем 20 случаями коронавируса. Техас сообщил о почти 8000 новых случаев в четверг.

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Предыдущий рекорд заболеваемости в США фиксировали накануне . Тогда сообщалось о 50 203 новых зараженных.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в США коронавируса заразились 2,74 миллиона человек, почти 129 000 умерли.