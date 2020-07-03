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Espreso.tvОбществоГлобальный антирекорд: в США - более 55 тыс. случаев коронавируса в сутки

Глобальный антирекорд: в США - более 55 тыс. случаев коронавируса в сутки

Соединенные Штаты сообщили о более чем 55 000 новых случаев заболевания COVID-19 в сутки, что является новым ежедневным глобальным рекордом пандемии коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

Ежедневные данные по США в конце четверга составили 55 274 случаев, превысив предыдущий однодневный рекорд в 54 771 случаев, установленный Бразилией 19 июня.

Число зараженных коронавируса растет в 37 из 50 штатов, в частности во Флориде, где за сутки обнаружили более 10 тыс новых случаев.

В Калифорнии, другом эпицентре, положительные результаты выросли на 37%, а количество госпитализаций увеличилось на 56% за последние две недели.

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на последние данные, заявив, что рост новых случаев связано с большим количеством тестов.

"Количество случаев коронавируса растет, поскольку наше тестирование настолько массовое и настолько хорошо, гораздо больше и лучше, чем в любой другой стране. Это отличная новость, но еще лучше новостью является то, что смерти и уровень смертности снижаются", - написал он в Twitter.

В Техасе за сутки зафиксировали восемь тысяч случаев инфицирования. Губернатор штата Грег Эбботт, который ранее отказывался от призывов сделать маски для лица обязательными, в четверг приказал носить их во всех округах с более чем 20 случаями коронавируса. Техас сообщил о почти 8000 новых случаев в четверг.

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Предыдущий рекорд заболеваемости в США фиксировали накануне . Тогда сообщалось о 50 203 новых зараженных.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в США коронавируса заразились 2,74 миллиона человек, почти 129 000 умерли.

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