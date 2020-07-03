Этим летом уже семь жителей Львовщины пострадали от укусов змей
За один день на Львовщине змеи покусали трех человек, а с начала этого сезона жертвами пресмыкающихся стали уже семь жителей области. Об этом журналисту Еспресо.TV сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Так, 2 июля в Турковском районе в больницу попал 39-летний мужчина, которого змея укусила в правое предплечье. В Перемышлянском районе змея укусила 36-летнюю женщину (госпитализированы во Львовскую областную клиническую больницу), а в Сколевском районе от укуса змеи пострадал 48-летний мужчина (госпитализирован в районную больницу). Состояние всех пострадавших - средней тяжести.
Всего за этот год змеи во Львовской области покусали семерых человек. Шесть случаев зафиксировано в горных Турковском (2 человека) и Сколевском (4 человека) районах, еще один - в Перемышлянском.
Впрочем эта цифра более чем в три раза меньше за аналогичный период 2019: в прошлом году по состоянию на 1 июля в области от укусов пресмыкающихся пострадали 24 жителя, - добавили в департаменте. По весь сезон 2019 змеи покусали полсотни жителей Львовщины. Вероятно, в этом году улучшить статистику «помогли» карантин, через которые гораздо меньше людей посещали леса.
Отметим, самая распространенная ядовитая змея в Львовской области - гадюка обыкновенная. Ее окраски - от светло-серого до медно-красного и черного с темным ромбическим рисунком на спине. Местами обитания гадюки есть опушки, лесные поляны, лесополосы, кустарники, овраги и балки. Гадюка при каких обстоятельствах не нападает первой, поэтому ее укусов можно предотвратить.
Профилактика включает простейшие меры предосторожности:
- в "змеиной" местности носите плотную высокую обувь;
- не пытайтесь поймать гадюку или неизвестную вам змею;
- ночуя на природе, избегайте расположения у колоний мышей-полевок или других грызунов, чащ и кустарника;
- в темноте пользуйтесь фонарем, а в светлое время суток простукивает тропу перед собой с помощью палки; так же сначала проведите палкой по кустам, к которым планируете приблизиться.
Правила первой помощи при укусах змей:
- обеспечить пострадавшему недвижимость, поскольку чрезмерные движения способствуют быстрому проникновению яда в кровь;
- освободить конечности от обуви, носков, браслетов и т.п., поскольку может возникнуть отек
- не перетягивать резиновым жгутом конечность выше места укуса, это может привести к нарушению обмена веществ в пораженном участке;
- НЕ надрезать края раны и не отсасывать из нее кровь, поскольку из-за повреждения слизистой оболочки ротовой полости яд может быстро попасть в кровь;
- дать выпить большое количество жидкости (воды, кофе, чая).
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