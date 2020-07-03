Этим летом уже семь жителей Львовщины пострадали от укусов змей

3 июля, 2020, 14:51

За вчера, 2 июля, в больницы Львовской области из-за укусов змей попало три человека

За один день на Львовщине змеи покусали трех человек, а с начала этого сезона жертвами пресмыкающихся стали уже семь жителей области. Об этом журналисту Еспресо.TV сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, 2 июля в Турковском районе в больницу попал 39-летний мужчина, которого змея укусила в правое предплечье. В Перемышлянском районе змея укусила 36-летнюю женщину (госпитализированы во Львовскую областную клиническую больницу), а в Сколевском районе от укуса змеи пострадал 48-летний мужчина (госпитализирован в районную больницу). Состояние всех пострадавших - средней тяжести.

Всего за этот год змеи во Львовской области покусали семерых человек. Шесть случаев зафиксировано в горных Турковском (2 человека) и Сколевском (4 человека) районах, еще один - в Перемышлянском.

Впрочем эта цифра более чем в три раза меньше за аналогичный период 2019: в прошлом году по состоянию на 1 июля в области от укусов пресмыкающихся пострадали 24 жителя, - добавили в департаменте. По весь сезон 2019 змеи покусали полсотни жителей Львовщины. Вероятно, в этом году улучшить статистику «помогли» карантин, через которые гораздо меньше людей посещали леса.

Отметим, самая распространенная ядовитая змея в Львовской области - гадюка обыкновенная. Ее окраски - от светло-серого до медно-красного и черного с темным ромбическим рисунком на спине. Местами обитания гадюки есть опушки, лесные поляны, лесополосы, кустарники, овраги и балки. Гадюка при каких обстоятельствах не нападает первой, поэтому ее укусов можно предотвратить.

Профилактика включает простейшие меры предосторожности:

в "змеиной" местности носите плотную высокую обувь;

не пытайтесь поймать гадюку или неизвестную вам змею;

ночуя на природе, избегайте расположения у колоний мышей-полевок или других грызунов, чащ и кустарника;

в темноте пользуйтесь фонарем, а в светлое время суток простукивает тропу перед собой с помощью палки; так же сначала проведите палкой по кустам, к которым планируете приблизиться.

Правила первой помощи при укусах змей: