Для преодоления последствий наводнений правительство просит выделить дополнительные 2 млрд грн

3 июля, 2020, 11:20

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство будет просить Верховную Раду поддержать изменения в закон о государственном бюджете в части внесения дополнительных 2 млрд грн для ликвидации последствий стихии в западных областях

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на час вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"По поводу ситуации в Ивано-Франковской и тех областях, где состоялось стихийное бедствие в прошлые недели. Я уже отмечал сегодня, предварительно правительством было выделено авансовая сумма в размере 754 млн грн. Мы понимаем, что ее недостаточно. Сегодня, по предварительным расчетам, есть потребность еще в двух миллиардах гривен для преодоления этих последствий и устранения тех повреждений, которые повлекла стихия ", - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос народного депутата Николая Княжицкого по ликвидации последствий наводнения на Ивано-Франковщине.

Он отметил, что правительство будет просить парламент поддержать изменения в закон о государственном бюджете в части внесения дополнительных 2 млрд грн в резервный фонд, для ремонта дорог, мостов и береговых, а также для возмещения средств людям, которые потеряли свое жилье.

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