Депутат Василевская-Смаглюк показала, сколько зарабатывают члены наблюдательного совета "Укрзализныци"

3 июля, 2020, 09:54

Депутат выложила в Facebook файл с данными по зарплатам членов наблюдательного совета "Укрзализныци"

Об этом народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк написала в Facebook.

"Доходы членов наблюдательного совета Укрзализныци. Той железной дороги, которая перешла на 4-дневную работу, той, где дырявые поезда, той, которая на грани банкротства", - написала она.

Так, по информации Василевской-Смаглюк, Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун с 1 сентября 2018 по 30 апреля 2020 года получили более 11,7 миллиона гривен каждый. Председатель наблюдательного совета Шевка Аджунер - более 13,8 миллиона гривен.

Олег Журавлев и Сергей Лещенко с начала января и до конца апреля заработали по 1,4 миллиона гривен. Адомас Азуолас Аудицкас - почти 3,1 миллиона гривен.

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