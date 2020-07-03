Бизнес ухудшил оценку инвестиционной привлекательности Украины до минимума с 2015 года, - исследование

3 июля, 2020, 14:02

Индекс инвестиционной привлекательности Украины в первом полугодии 2020 составил 2,51 балла из 5 возможных

Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА)

Согласно сообщению, индекс инвестиционной привлекательности в первом полугодии 2020 составил 2,51 балла из 5 возможных, снизившись с 2,95 баллов во втором полугодии 2019 года.

По словам исполнительной директора ЕБА Анны Деревянко, это является беспрецедентным ухудшением настроений инвесторов, сопоставимо с посткризисными настроениями 2015 года.

Мы наблюдаем беспрецедентное ухудшение настроений инвесторов, сопоставимо с посткризисными настроениями 2015 года. Негативному влиянию вынужденных карантинных мероприятий, продолжавшихся более двух месяцев, добавилась кадровая турбулентность в Правительстве и замедление темпов реформ ", - приводятся в сообщении слова Деревянко.

Согласно исследованию, только 4% опрошенных генеральных директоров считают инвестиционный климат благоприятным, тогда как в предыдущей волны таких было 17%. Большинство, а именно 62% считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, а еще 34% - нейтральным.

"Оценка динамики бизнес-климата тоже указывает на негативную тенденцию. Так, 55% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими 6 месяцами, еще 35% убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились, и только 10% считают, что они несколько улучшились ", - говорится в сообщении.

В то же время, среди положительных моментов, которые отметили бизнес-лидеры за последние полгода, запуск рынка земли, валютная либерализация, продолжение сотрудничества с МВФ, снижение учетной ставки НБУ, стабильная национальная валюта.

К традиционным проблемам, негативно влияющим на бизнес-климат, как то слабая судебная система, отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики добавились новые факторы. В частности, внедрение ограничительных мер через COVID-19, постоянные ротации в составе правительства, как следствие - политическая и экономическая нестабильность, повышение налогового давления и изменения налогового законодательства, приостановлении реформ.

В исследовании также говорится, что только 15% СЕО надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих 6 месяцев. Отмечается, что в предыдущей волны опроса 41% СЕО высказывали оптимистические ожидания. Почти половина, а именно 44% считают, что никаких изменений не произойдет, а еще 41% опасаются, что условия ведения бизнеса в Украине еще больше ухудшатся.

Согласно исследованию, половина директоров колеблются, будет ли Украина выгодным рынком для мероприятия новых инвесторов в течение следующих полгода, и только 15% считают, что новым инвесторам все же будет выгодно открывать бизнес в Украине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3205874

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb