Больницы во Львове заполнены на 95%, - руководитель управления здравоохранения
Об этом сообщает "Гал-инфо" со ссылкой на комментарий руководителя городского управления здравоохранения Владимира Зуба.
По его словам, в больнице скорой помощи находится 70 человек с коронавирусом, из них пять - в реанимации, четыре - на аппарате искусственной вентиляции легких. В первой больнице - более 80 человек, и еще 70 - находится в восьмой городской больнице.
"Мы в течение последних дней наблюдаем достаточно высокое количество выявленных положительных результатов у пациентов по Львовской области. У нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня - 54. Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию. Фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%. И хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает ", - сказал он.
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