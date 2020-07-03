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Espreso.tvОбществоБольницы во Львове заполнены на 95%, - руководитель управления здравоохранения

Больницы во Львове заполнены на 95%, - руководитель управления здравоохранения

Во Львове из-за коронавируса заполнены 95% коек в медучреждениях

Об этом сообщает "Гал-инфо" со ссылкой на комментарий руководителя городского управления здравоохранения Владимира Зуба.

По его словам, в больнице скорой помощи находится 70 человек с коронавирусом, из них пять - в реанимации, четыре - на аппарате искусственной вентиляции легких. В первой больнице - более 80 человек, и еще 70 - находится в восьмой городской больнице.

"Мы в течение последних дней наблюдаем достаточно высокое количество выявленных положительных результатов у пациентов по Львовской области. У нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня - 54. Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию. Фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%. И хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает ", - сказал он.

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