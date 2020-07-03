Больницы во Львове заполнены на 95%, - руководитель управления здравоохранения

3 июля, 2020, 20:24

Во Львове из-за коронавируса заполнены 95% коек в медучреждениях

Об этом сообщает "Гал-инфо" со ссылкой на комментарий руководителя городского управления здравоохранения Владимира Зуба.

По его словам, в больнице скорой помощи находится 70 человек с коронавирусом, из них пять - в реанимации, четыре - на аппарате искусственной вентиляции легких. В первой больнице - более 80 человек, и еще 70 - находится в восьмой городской больнице.