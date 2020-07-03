Архитектором системного политического давления на Нацбанк является Зеленский, - депутат Европарламента

3 июля, 2020, 14:59

Заместитель председателя делегации Европарламента в Комитете Ассоциации Украина-ЕС, депутат Виола фон Крамон призвали Еврокомиссию отреагировать на "системное политическое давление" со стороны Владимира Зеленского на независимые государственные институты

Соответствующее письмо Виола фон Крамон направила в Генеральный директорат по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии, сообщает " Интерфакс-Украина ".

"В разгар пандемии и катастрофического экономического спада, когда Украина как никогда раньше нужна международная поддержка, к сожалению, президент Зеленский и его правительство охотно ставят под угрозу благосостояние украинского народа, помогая узким корыстным интересам украинских олигархов. Отставка Якова Смолия, уважаемого руководителя Национального банка Украины еще раз подчеркивает, что мы уже хорошо знали: президент Зеленский продолжает серьезное вмешательство и системное политическое давление на некоторые действительно действующие государственные институты ", - говорится в письме фон Крамон.

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Евродепутат отметила:

"К сожалению, это не первый случай злонамеренного вмешательства в деятельность важных независимых государственных институтов, но есть, скорее всего, тенденцией деструктивного подхода со стороны правительства Зеленского".

"Нападки на Антимонопольный комитет, Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру и многие другие являются однозначным и печальным свидетельством этой тенденции", - отметила фон Крамон.

Политик также отметила, что под вопросом доверие президенту Зеленскому.

"Несмотря на импровизированные попытки президента успокоить обеспокоенных инвесторов, ему, как главному архитектору системного политического давления, не хватает доверия, чтобы ему можно было доверять. Отставка Смолия, которому удалось обуздать инфляцию, стабилизировать гривну и договориться с МВФ о многомиллиардном соглашении, дает четкий сигнал неопределенности внутренним и международным инвесторам и грозит погрузить Украину в более глубокие экономический и политический кризис ", - говорится в письме.

Фон Крамон подчеркнула, что "особенно сейчас, когда кредитный рейтинг Украины может еще больше ухудшиться, Европейская комиссия должна проявлять особую бдительность при работе с правительством Зеленского".

"Финансовые последствия системного политического давления на независимые институты должны быть очень четко изложены украинскому правительству, а рычаги Комиссии должны применяться более эффективно, чтобы напомнить ассоциированном партнеру ЕС об обязательствах, которые он взял на себя по международных партнеров и, что более важно, по к своему народу ", - написала политик.

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