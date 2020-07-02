Зеленский подписал указ о ликвидации Нацкомфинуслуг

2 июля, 2020, 17:53

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"Прекратить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации", - говорится в указе.

В соответствии с приказом, председателем комиссии по ликвидации была назначена руководитель аппарата Нацкомфинуслуг Татьяна Галабудская. Она должна в трехмесячный срок проинформировать о результатах ликвидации.

Также президент поручил Кабинету министров решить вопросы использования объектов государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.

Напомним, 1 июля вступил в силу закон о "сплите" , принятый Верховной Радой 19 сентября 2019 года. Закон предусматривает разделение функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), между НБУ и НКЦБФР. Отныне, НКЦБФР становится регулятором в системе накопительного пенсионного обеспечения, а также функционировании кредитных механизмов и управлении имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью. При этом НБУ становится регулятором страховых и лизинговых финансовых компаний, а также кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй.

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