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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал указ о ликвидации Нацкомфинуслуг

Зеленский подписал указ о ликвидации Нацкомфинуслуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"Прекратить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации", - говорится в указе.

В соответствии с приказом, председателем комиссии по ликвидации была назначена руководитель аппарата Нацкомфинуслуг Татьяна Галабудская. Она должна в трехмесячный срок проинформировать о результатах ликвидации.

Также президент поручил Кабинету министров решить вопросы использования объектов государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.

  • Напомним, 1 июля вступил в силу закон о "сплите" , принятый Верховной Радой 19 сентября 2019 года. Закон предусматривает разделение функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), между НБУ и НКЦБФР. Отныне, НКЦБФР становится регулятором в системе накопительного пенсионного обеспечения, а также функционировании кредитных механизмов и управлении имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью. При этом НБУ становится регулятором страховых и лизинговых финансовых компаний, а также кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй.

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