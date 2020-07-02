WBC назначил еще один чемпионский бой в категории Ломаченко

2 июля, 2020, 11:13

WBC назначил бой за титул "промежуточного" чемпиона мира в легком весе между британцем Люком Кемпбелом и американцем Райаном Гарсией

Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн в twitter.

По его словам, Всемирный боксерский совет обязал Кэмбелла и Гарсию встретиться в поединке за "промежуточный" чемпионский титул в легком весе (до 61,2 кг). Где и когда состоится бой пока неизвестно.

Ранее ожидалось, что Люк Кэмпбелл поспорит за титул с пуэрториканцем Хавьером Фортуной, однако он договорился о бое с венесуэльцем Хорхе Линаресом за временный титул WBC.

Таким образом, в WBC появится сразу четыре чемпиона в легком весе. "Франчайзинговых" титулом организации владеет украинец Василий Ломаченко, а "обычным" чемпионом является американец Девин Хейни.

30 июня стало известно, что венесуэлец Хорхе Линарес и доминиканец Хавьер Фортуна встретятся в поединке за временный титул чемпиона мира WBC.

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