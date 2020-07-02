WBC назначил еще один чемпионский бой в категории Ломаченко
Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн в twitter.
По его словам, Всемирный боксерский совет обязал Кэмбелла и Гарсию встретиться в поединке за "промежуточный" чемпионский титул в легком весе (до 61,2 кг). Где и когда состоится бой пока неизвестно.
Ранее ожидалось, что Люк Кэмпбелл поспорит за титул с пуэрториканцем Хавьером Фортуной, однако он договорился о бое с венесуэльцем Хорхе Линаресом за временный титул WBC.
Таким образом, в WBC появится сразу четыре чемпиона в легком весе. "Франчайзинговых" титулом организации владеет украинец Василий Ломаченко, а "обычным" чемпионом является американец Девин Хейни.
With Fortuna pulling out of the @ luke11campbell fight, we have just been notified that the WBC have ordered Campbell v @KingRyanG Great fight! @dazn_usa @goldenboy pic.twitter.com/9qxXzt3QrI- Eddie Hearn (@EddieHearn) July 1, 2020
- 30 июня стало известно, что венесуэлец Хорхе Линарес и доминиканец Хавьер Фортуна встретятся в поединке за временный титул чемпиона мира WBC.
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