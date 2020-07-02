Военном эксперту, писавшему о российских ЧВК, дали 7 лет колонии
Санкт-Петербургский городской суд приговорил россиянина к семи годам колонии строгого режима, сообщает DW.
"Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
В заявлении указывается, что Неелов частично признал вину. По его словам, он не считал переданные данные секретными.
О задержании Владимира Неелова в России стало известно осенью 2018 года.
Неелов известен тем, что читал лекции о ЧВК "Вагнера" за рубежом. В частности, он ездил в Стокгольм осенью 2017 года и в Вену весной 2018 по приглашению международных организаций.
Официально наемничество в России является уголовным преступлением, в связи с чем Москва отрицает существование ЧВК.
Россия использует частных наемников в боевых действиях в Сирии, Украине и странах Африки. С их помощью Минобороны РФ снижает потери среди кадровых военных ВС РФ, а также скрывает военные преступления на территории других государств.
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