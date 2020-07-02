2 июля, 2020, 17:12

Российского военного эксперта Владимира Неелова, который писал о частных военных компаниях, признали виновным в государственной измене

Санкт-Петербургский городской суд приговорил россиянина к семи годам колонии строгого режима, сообщает DW.

"Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В заявлении указывается, что Неелов частично признал вину. По его словам, он не считал переданные данные секретными.

О задержании Владимира Неелова в России стало известно осенью 2018 года.

Неелов известен тем, что читал лекции о ЧВК "Вагнера" за рубежом. В частности, он ездил в Стокгольм осенью 2017 года и в Вену весной 2018 по приглашению международных организаций.

Официально наемничество в России является уголовным преступлением, в связи с чем Москва отрицает существование ЧВК.

Россия использует частных наемников в боевых действиях в Сирии, Украине и странах Африки. С их помощью Минобороны РФ снижает потери среди кадровых военных ВС РФ, а также скрывает военные преступления на территории других государств.