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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС у Невельского оккупанты ранили украинского военного

В зоне ООС у Невельского оккупанты ранили украинского военного

2 июля на Донбассе был ранен украинский военнослужащий

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Невельское из стрелкового оружия был ранен украинский военнослужащий. Ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.

Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

 

 

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