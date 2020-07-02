В зоне ООС у Невельского оккупанты ранили украинского военного
2 июля, 2020, 20:48
2 июля на Донбассе был ранен украинский военнослужащий
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Невельское из стрелкового оружия был ранен украинский военнослужащий. Ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.
Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.
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